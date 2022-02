Città della Pieve – Verde pubblico, vasto programma di manutenzione nel capoluogo e nelle frazioni.

(Comunicato stampa)

Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria e cura del verde pubblico a Città della Pieve attraverso un vasto programma di potature delle alberature al fine di mettere in sicurezza il prezioso patrimonio arboreo comunale e garantire il decoro e la qualità dello spazio pubblico.

A renderlo noto è l’Amministrazione comunale. Gli interventi, secondo quanto viene specificato dal Comune, eseguiti in prima battuta dalla Ditta appaltatrice Lontano Pietro & C. snc e proseguiti dalla squadra esterna comunale, hanno interessato tutto il territorio comunale, capoluogo e frazioni.

Complessivamente “sono state effettuate ad oggi circa 200 tra potature e rimonde del secco e 6 abbattimenti di alberi secchi o in condizioni fitostatiche estremamente compromesse, per ognuno dei quali, a compensazione, ne verranno rimessi a dimora due, per un totale di dodici alberi nuovi”.

“Mantenere in efficienza le aree verdi, i giardini, i parchi, i viali alberati, il verde di pertinenza stradale e degli edifici pubblici – sostiene l’Amministrazione Risini – è di primaria importanza per noi in quanto tutti costituiscono tessere fondamentali e componenti decisive per definire gli standard qualitativi di una città, perché ne influenzano profondamente la vivibilità”.

