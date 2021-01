(Comunicato stampa)

Dopo mesi di tensione una giornata che ci apre alla speranza, siamo consapevoli che la strada è ancora lunga e che tutte le norme attivate ed osservate con scrupolo in questo lungo periodo, faranno ancora parte della nostra quotidianietà, ma oggi è stata una gran bella giornata.

Intorno alle 11 l’èquipe vaccinale del distretto del Trasimeno USL 1 è entrata nella nostra residenza e sono iniziate le vaccinazioni anticovid; ben 55 ospiti su 56 hanno potuto effettuare il vaccino Pfizer-BioNTech ed inoltre anche il direttore sanitario, tre infermiere ed il fisioterapista sono stati sottosposti a vaccinazione.

In un clima di massima collaborazione le operazioni si sono svolte per oltre quattro ore, dapprima sono stati sottoposti a vaccinazione gli anziani ospiti che erano in grado di raggiungere la sala appositamente allestita e poi a seguire gli ospiti costretti a letto ed infine una piccola aliquota del personale.

Nella struttura continua il monitoraggio con tamponi ed il prossimo appuntamento è previsto per la giornata di lunedi 11 gennaio.

Per approfondimenti

Vincenzo Cappannini Presidente 366 2015956

M Grazia Marcacci Ref Covid 338 2427128