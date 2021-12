Città della Pieve – Una festa del rugby per salutare il 2021

(Comunicato stampa)

Una festa Rugby organizzata dalla Società APD Fortitudo Magione che ha coinvolto tutti i club umbri del territorio, per parlare di nuovo di sport giocato quello che è tanto mancato in questo lungo periodo segnato dalla pandemia. L’evento si è tenuto nei campi sportivi di Moiano, con il coinvolgimento di tutte le categorie di mini rugby di tutta l’Umbria. Per tutta la giornata i ragazzi hanno giocato insieme per salutare il 2021.

“La struttura concessaci dalla Polisportiva Moiano – ha detto Gianluca Mencaroni, Responsabile del settore minirugby – ha garantito lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza con evidente soddisfazione di tutte le Società partecipanti e dei tanti genitori presenti. La speranza è che la manifestazione possa essere da stimolo per i ragazzi di questo comprensorio del Trasimeno ad all’avvicinamento al nostro Sport che vanta una bella struttura come questa”.

Riguardo a antoniodellaversana