Città della Pieve. Un caloroso saluto dell’Amministrazione Comunale a Maria Caligiuri che lascia la Dirigenza del “Pietro Vannucci”.

(Comunicato stampa)L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza pievese , desidera con queste poche, ma sentite righe, rivolgere un caloroso saluto alla dott.ssa Maria Caligiuri, Dirigente Scolastico uscente dell’Istitituto Comprensivo “Pietro Vannucci”.Non nascondiamo che l’emozione è forte tanto quanto lo è la gratitudine nei suoi riguardi, per la passione, la capacità, le competenze, lo spirito di collaborazione sempre propositivo e l’esemplare dedizione con cui ha operato in questi anni trascorsi a Città della Pieve, perseguendo con tenacia, ed un sorriso sempre dolce, una migliore qualità della nostra scuola Quello che si è creato è un legame professionale ma anche affettivo che lascia un’impronta forte e profonda del suo passaggio, non solo nell’ambito scolastico ma nell’ inter à comunità, un’eredità che spetta alla nuova Dirigente, la dott.ssa Caterina Marcucci, raccogliere e far fruttare al meglio. A lei, con altrettanto calore, rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, garantendo il pieno e costante sostegno di tutta l’Amministrazione.Un affettuoso saluto e ringraziamento anche alla uscente Paola Pascolini, Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi, che lascia il “Pietro Vannucci” per la meritata pensione. La costanza, l’amore che ha mostrato quotidianamente, la dedizione e l’impegno che ha profuso nel suo lavoro, sono stati per tutti motivo di ispirazione. A ricorprire il ruolo di DSGA sarà Sabrina Radici, a cui porgiamo il nostro più cordiale benvenuto, certi che farà un ottimo lavoro.Il nostro desiderio più grande, per l’anno scolastico che sta per iniziare, è che questo meraviglioso Istituto possa continuare a disegnare con entusiasmo, in un clima sempre sereno, un successo formativo crescente teso a soddisfare i bisogni educativi dei nostri ragazzi, futuri cittadini del mondo.