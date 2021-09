Città della Pieve. “Trasimeno Green Deal”: un fine settimana all’insegna del trekking per tutti i gusti.

(Comunicato stampa)

Il Gruppo Ecologista Il Riccio ed il Comune di Città della Pieve organizzano in collaborazione con GeaEnergyTrekking e La Strada del Vino Colli del Trasimeno, nell’ambito del Fondo Azione 8.7.1. – Progetto di valorizzazione turistica Trasimeno Green Deal, un fine settimana all’insegna del trekking per tutti i gusti.

Sabato 25 settembre mattinata escursionistica di 12 km, guidata da Giuseppe Daniele: Trekking Anello Cavacchione, partenza ore 8.30 Città della Pieve, parcheggio nei pressi della Casa della Salute, durata 4 ore, difficoltà escursione semplice, dislivello di circa 400 m. Si percorre una parte della Via Romea e de I Sentieri del Perugino, sulla strada di Fondovalle si segue il sentiero che risale a Pian di Celle e Madonna della Sanità per imboccare la SS. Umbro Casentinese e tornare al punto di partenza. Durante l’escursione è prevista la visita alla chiesa campestre di Santa Maria degli Angeli.

Al trekking seguirà la visita al Giardino dei Frutti riTROVAti, giardino comunitario realizzato dal Gruppo Ecologista “Il Riccio”, luogo didattico per i ragazzi delle scuole di Città della Pieve prima della pandemia. Per chi vuole è possibile prenotare il pranzo da consumarsi presso l’Azienda Agrituristica Fontesecca – da raggiungere con mezzi propri – Menù: crostini vari, pasta fredda, frittate varie, degustazione di 3 vini a scelta del gruppo – € 20,00.

Il pomeriggio escursione cittadina con Riccardo Testa – Trekking urbano di Città della Pieve con partenza ore 15.00 da piazza Plebiscito, una passeggiata di 3 ore, circa 3 km, per le strade e i punti più significativi del paese arricchita dalla visita guidata alle opere del Perugino in: Duomo, Santa Maria dei Servi, Chiesa di San Pietro, Santa Maria dei Bianchi. Con Alessandro Mazzuoli poi un interessante giro allo Zafferaneto e alla Casa dello Zafferano. Con Riccardo si visiterà, per finire, il Museo di Storia Naturale e del Territorio, un Museo unico nel suo genere, tenuto aperto dai volontari del Gruppo Ecologista “Il Riccio”.

Domenica 26 settembre mattina – Trekking Anello Via del Trasimeno – tratto Città della Pieve, sotto la guida di Giuseppe Daniele, partenza ore 8.30 da Moiano, ritrovo al parcheggio vicino alla

Farmacia. Una escursione di 14 km, della durata di 4 ore e 30, con un dislivello di circa 275 metri. Ci si dirige verso Paiccio basso e San Donato percorrendo un tratto della via Romea, il sentiero CAI 916, un tratto de I Sentieri del Perugino verso il casale Pausillo e i Tre Molini, per raggiungere la chiesa di San Biagio lungo la Via del Trasimeno e quindi tornare al punto di partenza.

È possibile fermarsi a pranzo, previa prenotazione, presso il ristorante “Il Capriccio” a San Litardo, da raggiungere con mezzi propri – Menù: antipasto toscano di salumi e formaggi, risotto

zafferano e cuore di salsiccia, arrosto con funghi. Patate arrosto, bevande incluse – € 20,00.

Il pomeriggio – Trekking urbano Anello delle Fonti storiche di Città della Pieve, guidato da Riccardo Testa. Partenza alle ore 15.30 di fronte all’Ufficio turistico. Una camminata di 4 km, per una durata di 4 ore che tocca le tre Fonti Storiche: Venella, Cannelle, Trova, con uno sguardo al Perugino in Santa Maria dei Servi e San Pietro, visita al Giardino dei Frutti riTROVAti e al Museo di Storia Naturale e del Territorio.

Si raccomanda il rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

Il costo ad escursione è di € 5 per assicurazione R.C. obbligatoria, per gli iscritti al Gruppo Ecologista “Il Riccio” le iniziative sono gratuite, sarà data la possibilità, con € 10, di effettuare l’iscrizione.

Per info e prenotazioni, queste ultime obbligatorie, contattare uno dei seguenti numeri: 3396134127, 3311716494, 3484555251, 3279739039.

