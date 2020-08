(Comunicato stampa)

Con grande soddisfazione del Sindaco Fausto Risini e della Giunta di Città della Pieve, i lavori all’Asilo Nido Comunale del capoluogo finalizzati all’adeguamento antisismico e antincendio sono terminati in anticipo rispetto ai tempi stabiliti.

Un risultato reso possibile grazie ad un lavoro perfettamente sinergico tra le Istituzioni ed i soggetti coinvolti (l’Amministrazione Comunale, le Insegnanti, Progettisti e direzione dei lavori, impresa esecutrice). A completamento dell’opera è in procinto la reintroduzione degli arredi a cui seguirà un’accurata e totale sanificazione.

Sono in aggiudicazione anche per le altre scuole di competenza comunale gli interventi propedeutici all’adeguamento delle normative anti Covid-19. La tempistica necessaria alla conclusione dei lavori è stimata in 7/10 giorni max.

L’obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale è quello di tutelare la salute dei nostri ragazzi, dei docenti e del personale scolastico ed essere pronti ad accoglierli a settembre in piena sicurezza.

