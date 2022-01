Città della Pieve. Teatro Accademia degli Avvaloranti: la nuova Stagione 2022.

Racconta la direttrice artistica di Fontemaggiore Beatrice Ripoli: “Quella che sta per cominciare non è solo una stagione di prosa per il teatro degli Avvaloranti, ma una collaborazione di ampio respiro, rivolta al futuro, in cui la cultura contemporanea sia il motore vitale di una vera rinascita.

Non a caso abbiamo scelto di chiamarla La Nuova Stagione scegliendo come simbolo il fiore dello zafferano, legato fortemente alla città, prezioso, delicato, ma tenace.”

E prosegue: “Il progetto artistico pensato insieme all’Amministrazione Comunale è rivolto ad un pubblico ampio e diversificato: il Teatro degli Avvaloranti ospiterà non solo la stagione di prosa, ma anche una rassegna di teatro ragazzi per le famiglie e una per le scuole e laboratori teatrali rivolti a bambini, giovani e adulti.”