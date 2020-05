Città della Pieve. Sostegno all’economia locale. Contributi alle imprese.

Il Decreto Crescita – D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, introduce un regime di aiuto a sostegno dell’economia locale, nello specifico commercio, artigianato, servizi e ha per oggetto l’ampliamento di attività già esistenti o la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.



La misura è rivolta a tutte le attività di artigianato, turismo, servizi di tutela ambientale, fruizione di beni culturali e ricreativi, nonché di commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai soli esercizi di vicinato o medie strutture di vendita.



Si prevede l’erogazione dei contributi nell’anno in cui avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre successivi, parametrati all’ammontare dei tributi locali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione.



Vi rientrano l’Imu, l’occupazione di suolo pubblico, la tassa sui rifiuti, l’imposta comunale sulla pubblicità.

Il contributo potrà arrivare a coprire sino il 100% delle tasse locali regolarmente pagate dalle ditte, fermo restando la disponibilità dei fondi necessari, che saranno attribuiti ai Comuni con decreto ministeriale.



Fondamentale quindi per gli esercenti sarà la tempestività nella presentazione delle istanze il cui termine scade, eccezionalmente per l’anno 2020, al 30 settembre.



Per visionare il Bando e la relativa modulistica clicca qui:

http://www.comune. cittadellapieve.pg.it/c054012/ po/mostra_news.php?id=689& area=H



Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Commercio al n. 0578 291214.



L’Amministrazione Comunale

Riguardo a Gianni Fanfano