Città della Pieve. Secondo caso positivo. L’aggiornamento del sindaco e le iniziative del Comune.

(comunicato stampa) Informiamo la cittadinanza che abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale di un secondo caso positivo al virus Covid-19 nel nostro Comune.

Il soggetto, già in isolamento fiduciario da giorni, è in ottime condizioni e rientra nella rete di contatti del primo caso accertato.



Di seguito il link al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 4 marzo 2020) contenente misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus. https://www.gazzettaufficiale. it/eli/id/2020/03/04/20A01475/ sg



L’ufficio del Sindaco sta inoltre provvedendo all’invio, agli operatori commerciali, alle Associazioni di categoria ed alle Associazioni sportive, del testo del Decreto, con le relative indicazioni.

Alla cittadinanza si chiede, ove possibile e rinunciabile, di non recarsi nei pubblici uffici ma di utilizzare email e telefonate.



Il Sindaco e gli Assessori, nel frattempo, stanno lavorando per accedere ai fondi statali a sostegno delle imprese e degli operatori commerciali del nostro Comune.



Fausto Risini

