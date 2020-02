Città della Pieve. Sabato Etruschi ancora di scena con “Nuove tracce etrusche”

(Cittadino e Provincia) Su iniziativa della Libera Università e dell’Amministrazione Comunale di Città della Pieve sarà presentato sabato 29 febbraio alle ore 17 il libro di Sabrina Batino Nuove Tracce Etrusche – Tra Clanis e Trasimeno, nelle terre dei Pulfnas (Bertoni Editore, 2019). L’incontro si terrà nella Sala Grande di Palazzo della Corgna.

Il volume permetterà di effettuare un viaggio nel tempo in un lembo di terra, quello cui appartiene anche Città della Pieve, ricco di storia le cui tracce risalgono fino agli Etruschi che qui hanno lasciato molte testimonianze come dimostrano i numerosi ritrovamenti avvenuti nel passato e, più recentemente, la scoperta della tomba dei Pulfnas avvenuta in località San Donnino lo scorso 2015.

A dialogare con l’autrice, ricercatrice ed esperta studiosa anche della storia antica del Mediterranneo, sarà l’archeologa Nicoletta Mezzetti.

