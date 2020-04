Città della Pieve. Risini “Dato il via all’assegnazione dei buoni spesa alimentari”

ASSEGNAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARE



Ho firmato questa mattina l’Ordinanza per dare il via all’assegnazione del bonus alimentare dedicato ai singoli cittadini o alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.



Trovate l’AVVISO PUBBLICO e la DOMANDA per accedere alla misura sul sito comunale a questo link 🏻:

http://www.comune. cittadellapieve.pg.it/c054012/ po/mostra_news.php?id=684& area=H



Richiederli è semplicissimo, basta compilare la domanda di assegnazione✍🏻 e presentarla



📧 tramite mail:

buonispesa@cittadellapieve.org



✅ a mezzo PEC: comune.cittadellapieve@ postacert.umbria.it



Gli assegnatari saranno formalmente contattati per avere conferma dell’attribuzione del buono spesa, l’importo e le modalità del ritiro dello stesso.



Le domande dovranno pervenire con le modalità sopra indicate a partire da domani – 4 aprile 2020 – e sino al 4 maggio 2020.



ℹ️Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00:

• Ufficio della Cittadinanza

0578 291233

• Ufficio Politiche Sociali

0578 291219 – 0578 291218

• Centro Operativo Comunale

0578 291237

Fausto Risini

Riguardo a Gianni Fanfano