Città della Pieve. Risini “Altri 2 nuovi casi positivi di persone che lavorano in “prima linea”. Nuovi orari delle Poste”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19, ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E NUOVI ORARI POSTE ++

oggi prendiamo atto di altri 2 nuovi casi positivi al Covid-19 nel nostro Comune. I due concittadini interessati, hanno contratto il virus fuori Regione e si trovavano già in quarantena da alcuni giorni.

L’aumento dei casi positivi, da circa otto giorni a questa parte, è legata esclusivamente a contagi contratti da persone che lavorano in “prima linea” e non ha coinvolto, invece, la fetta della popolazione che si trova in isolamento sociale. Questo significa che le misure restrittive, che abbiamo messo in campo fin dal primo giorno, stanno dando i loro frutti e fanno ben sperare ai fini del contrasto alla diffusione del virus nella nostra comunità.

Come sapete, ieri è stata emanata un’Ordinanza dal Ministero della Salute, entrata in vigore oggi – 21 Marzo – e vi invito a prenderne visione sul nostro sito:

Sostanzialmente le nuove disposizioni ministeriali prevedono che:

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e limitazioni per chi svolge individualmente attività motoria, consentita solo in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona.

Vietato accesso a parchi, aree gioco e giardini pubblici.

(Da noi già in vigore grazie all’Ordinanza Sindacale del 19 marzo)

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Ricordo, inoltre, che l’Ufficio Postale del Centro Storico ha rimodulato e ridotto i giorni di apertura al pubblico che saranno dunque:

• LUNEDÌ

• MERCOLEDÌ

• VENERDÌ

Attenzione!! Lunedì 23 marzo l’Ufficio resterà chiuso per disinfezione.

Concludendo, rinnovo a voi tutti l’invito a chiamare immediatamente i nostri Vigili o le Forze dell’Ordine qualora riscontriate illeciti rispetto alla normativa vigente.

