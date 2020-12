Città della Pieve. Riparte la Biblioteca con il servizio “PRENOTA E RITIRA”

Ai sensi del nuovo DPCM del 3 dicembre 2020, la Biblioteca Comunale Francesco Melosio ha aperto nuovamente le sue porte ed attivato il servizio “Prenota e Ritira”, che prevede il prestito e la restituzione dei libri esclusivamente previa prenotazione.

Come funziona:

, indicando i titoli desiderati o l’argomento di vostro interesse, in tal caso saranno le operatrici ad effettuare una selezione adatta ai vostri gusti letterari. Per richiedere i libri contattare telefonicamente la Biblioteca ai seguenti numeri: 0578.291405 ; 299409 o inviare un’e-mail a biblioteca@cittadellapieve.org , indicando i titoli desiderati o l’argomento di vostro interesse, in tal caso saranno le operatrici ad effettuare una selezione adatta ai vostri gusti letterari.

Ricordiamo che tutto il nostro patrimonio librario è disponibile on-line semplicemente consultando il catalogo (Opac) http://opac.umbriacultura.it . Successivamente all’apertura del sito, selezionando “Città della Pieve Biblioteca comunale “F. Melosio”, dal menù a tendina che compare sulla stringa bianca al centro del video , si potrà procedere alla ricerca dei testi scrivendo il nome dell’autore o il titolo del libro

L’emeroteca e le sale lettura/studio rimangono chiuse al pubblico. Tuttavia per i volumi esclusi dal prestito esterno è possibile richiedere la prenotazione, per la consultazione in sede, di una sola persona alla volta.

Ufficio Staff del Sindaco

Riguardo a redazione