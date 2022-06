Città della Pieve. Pro Loco. Festa della Musica dedicata a Duke Ellington

Lo Spazio Kossuth ospiterà il 21 giugno alle ore 17,45 per il secondo anno consecutivo, la Festa Europea della Musica, evento nazionale che valorizza la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali in tutta la loro importanza culturale, artistica e sociale. Inserito fra le iniziative del MIBACT (Ministero Beni culturali), e organizzato da Proloco – Associazione Turistica Pievese e Spazio Kossuth in partnership con l’Associazione Donne “La Rosa” e la Libera Università di Città della Pieve, il concerto spazierà dalla classica al jazz e sarà presentato dalla cantante Claudia Aliotta.

In apertura si esibiranno Alessia Morgantini, Livia Sorbera, Elisa Grieco e Margherita Dispensa, tutte allieve del Liceo Musicale “I. Calvino” di Città della Pieve, subito dopo sarà la volta del Luca Cipiciani Trio che proporrà “Ritratto di Duke Ellington”. La formazione traccerà il profilo musicale di uno dei più grandi compositori jazz spaziando dai brani che più lo rappresentano a quelli meno conosciuti.

Il progetto del pianista Luca Cipiciani accompagnato da Ruggero Bonucci al contrabbasso e Dino Caravello alla batteria, prevede infatti grandi classici come “In a sentimental mood”, “Take the ‘A’ train” e “Mood Indigo”, ma anche composizioni meno note come “Money jungle” e “Solitude”. Il concerto, patrocinato dal Comune di Città della Pieve, è ad ingresso libero.

Claudia Aliotta Direttore Artistico

