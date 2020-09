Città della Pieve. Ponticelli. Ufficio Postale, da lunedì 21, piena operatività

(comunicato stampa) Dopo numerosi solleciti e richieste da parte del Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, l’Ufficio Postale di Ponticelli riacquisirà piena operatività a partire dal prossimo Lunedì 21 Settembre.

Finalmente, dopo un periodo di grande difficoltà a livello nazionale nella riorganizzazione dei servizi ai cittadini, si intravede una ripartenza pressoché totale.

“Nel merito, gli Uffici Postali rappresentano non solo un servizio utile, ma anche un presidio sociale indispensabile, soprattutto per gli anziani, e per questo motivo siamo veramente soddisfatti del risultato ottenuto”, afferma il Primo cittadino.

