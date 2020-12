⚠️ I materiali gettati nel rifiuto residuo non sono riciclabili o compostabili e dunque il nostro obiettivo deve essere quello di prevenirne e ridurne sensibilmente la produzione.

I materiali conferiti, non potendo essere recuperati, verranno bruciati oppure smaltiti in discarica contribuendo all’inquinamento delle matrici ambientali, sprecando materie prime preziose ed aumentando notevolmente i costi per il cittadino.