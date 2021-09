Città della Pieve. Nota del Comitato Amici del Gemellaggio.

Certe persone fanno parte integrante della storia del nostro Gemellaggio. Peter Kind è una di quelle. Per chi non lo conoscesse Peter è stato per diverso tempo uno dei primi presidenti del Comitato Tedesco del Gemellaggio. Persona simpatica, molto attivo all’interno del Comitato Peter, per le sue frequenti visite istituzionali e private nella nostra cittadina è diventato un volto noto ai pievesi con alcuni dei quali ha stabilito nel tempo un rapporto di grande amicizia.

Durante il mese di agosto, insieme alla figlia ed al genero ha trascorso diversi giorni a Città della Pieve. E’ stato il nostro sindaco che un pomeriggio in Piazza mi ha detto di averlo da poco incontrato e salutato. Ci siamo quindi incontrati dandoci appuntamento, insieme agli amici del Comitato, per un brindisi nei giorni successivi. Così è stato ed infatti ci siamo incontrati in un bar del paese il pomeriggio del giorno prima della sua partenza. La conversazione ha toccato vari argomenti ad iniziare dalla pandemia che vede, in Germania una situazione per molti versi analoga alla nostra; ma quello che più mi ha colpito durante l’incontro è la straordinaria forza di un uomo che, ad oltre ottanta anni ha ancora una gran voglia di viaggiare (aveva in mente un viaggio da solo intorno al mondo, poi rimandato causa covid), ma soprattutto la voglia di far ripartire le attività legate al Gemellaggio purtroppo ferme anche in Germania a causa di questo maledetto virus. Con il suo italiano un po’ stentato Peter ci diceva come sia importante che si riprendano i contatti e gli scambi tra i nostri paesi e quanta voglia c’è da parte dei cittadini tedeschi di venire nel nostro bel Paese!

Credo quindi che sia importante quanto prima chiudere questa triste parentesi legata alla pandemia, e riprendere tutte quelle attività di socializzazione e, nel caso del Gemellaggio di scambio, fondamentali per cementare i rapporti di fratellanza con i nostri amici, ma anche per costruire un’Europa migliore nella solidarietà.

Enzo de Fabrizio Presidente Comitato Amici del Gemellaggio

