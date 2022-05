Città della Pieve. Nicoletta Iacobacci presenta “L’etica e’ donna”

(Cittadino e Provincia) Sabato 14 maggio alle ore 17:30 presso la Sala Grande di Palazzo Della Corgna a Città della Pieve sarà presentato il volume “L’etica è donna” di Nicoletta Iacobacci.

Il libro nasce dalla presa di coscienza di quanta poca voce abbiano le donne nella creazione di tecnologie emergenti: una lacuna significativa, in un periodo storico in cui intelligenze artificiali e progresso scientifico e tecnologico inarrestabile (anche in campo bioetico) rendono indispensabile uno sguardo più inclusivo ed empatico.

È necessario dunque, secondo l’autrice, un “reboot” culturale che fonda insieme le parti migliori di uomini e donne al fine di creare una società più consapevole, guidata da un’etica senza genere. Ovvero, un’etica (anche) al femminile, capace di affrontare con l’intuizione, il buon senso, l’empatia, l’accoglienza, la sensibilità e la collaborazione le nuove sfide poste dalle tecnologie emergenti.

La presentazione, con il patrocinio del Comune di Città della Pieve, si terrà presso la Sala Grande di Palazzo della Corgna a partire dalle ore 17.30. Dialogheranno con Nicoletta Iacobacci Lorenza Foschini e Carmine Pugliese.

Riguardo a redazione