Città della Pieve. Maschere in piazza per il Carnevale 2020

(Cittadino e Provincia) Maschere in corteo domenica 23 febbraio per il Carnevale pievese 2020.

Tutto pronto nella città del Perugino per accogliere il festante corteo in costume che a partire dalle ore 15 animerà il centro storico.

L’incontro delle maschere è alle ore 15.00 in piazza Unità d’Italia per poi sfilare da Via Vannucci a Piazza Matteotti, accompagnate dalla banda musicale e dalle majorettes.

Seguirà la premiazione dei migliori primi tre gruppi mascherati e della maschera singola più bella.

La manifestazione vede la partecipazione di un gran numero di soggetti: l’Amministrazione comunale, le società sportive, la banda musicale pievese, l’Oratorio Beati Fanciulli, il Centro anziani, l’Acli, Terrarte, i Terzieri e il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

