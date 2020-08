Città della Pieve Magica e Green.

(Comunicato stampa)

Sara’ dedicata a Karen L. Saillant ,Direttrice dell’ International Opera Theater,che questo anno ,causa pandemia, non potra’ essere presente,con sommo dispiacere,insieme alla Compagnia Lirica, nella Citta’ del Perugino, l’Edizione 2020 di Citta’ della Pieve,Magica e Green,presentata dalla Associazione Turistica Pro Loco Pievese.

Gia’ nel Manifesto la foto ritrae alcuni Artisti dello IOT durante una esibizione estemporanea a Citta’ della Pieve.Ci auguriamo la Sua preziosa presenza nel 2021.

La rassegna,ridotta in giorni, ma non in qualita’,causa disposizioni di legge, si avvale nel 2020 della collaborazione con il Festival Internazionale Green Music e con il Corto Fiction.

Una collaborazione ampia che si estende allo Spazio Kossuth ,alla Associazione Donne La Rosa, al Comune di Citta’ della Pieve.

Il 7 Agosto e d il 10 Agosto,alle 18 e 30 presso i giardini della Rocca Medievale , si esibiranno in concerto artisti di valore assoluto.

Venerdi’ 7 (18 e 30)-Duo Clara Gizzi Arpa, Dana Stancu Violino .

Lunedi 10 (18 e 30) -Classic Ten Strings Duo ,Mauro Businelli Violoncello, Alessandro Zucchetti Chitarra .

Sabato 8 Agosto , ore 21 e 30 serata dedicata alla Fiction con la Proiezione dei Corti Corsari, ironici e graffianti, del Festival Nazionale Corto Fiction, presentati dal regista e curatore Lauro Crociani.

Nei giorni della rassegna si potra’ anche visitare gratuitamente Lo Spazio Kossuth,Museo di Arte Moderna,in Via Vannucci,Palazzo Vescovile.

(Ingresso alla Rocca Libero,posti limitati,previa prenotazione nominativa, ai sensi di Legge,presso l’Ufficio Turistico 0578 298840 od il Green Festival 075 5053355).

