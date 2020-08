Città della Pieve. M5Stelle “Ci risiamo”

(riceviamo e pubblichiamo)

Ci risiamo. Ogni volta che la politica si avvicina ai cittadini ed alle loro istanze , ritenendole corrette e di buon senso qualcosa blocca lo scorrere degli eventi.

I Comitati dopo attente analisi dei costi , ma anche e soprattutto riportando la vita delle persone ed il soddisfacimento dei prori bisogni di salute in questi territorio, hanno avuto ragione nella richiesta impellente di una riorganizzazione del servizio emergenza urgenza e di un Ospedale di Area Disagiata (DM 70).

Dobbiamo con forza insieme dire chiaramente un forte no a questa deprivazione quotidiana di un diritto fondamentale dei cittadini, come quello alla Salute.

Oltre ai problemi atavici della sanità del Trasimeno non solo non vediamo soluzioni ma neanche un’inversione di tendenza.

La proposta di spendere risorse pubbliche per costruire un’ospedale da campo rappresenta l’ennesimo schiaffo alla nostra comunità

Il M5S è come sempre dalla parte dei cittadini e le loro istanze, da sempre. E’ nato per questo!

M5Stelle Città della Pieve

