Città della Pieve. Libri, presentazione di “Dannati romantici. Da Gericault a Ligabue”

(Cittadino e Provincia) Il 23 aprile Città della Pieve celebra la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’Autore e dà inizio alla XII edizione del Maggio dei Libri, la campagna nazionale ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura volta a promuovere e valorizzare la lettura in tutte le sue forme.

Quest’anno il tema intorno al quale verranno organizzate le varie iniziative è “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere” (sottinteso: il passato, il presente ed il futuro). Il libro quindi come strumento per conoscere il mondo che ci circonda, contemplarne le origini e immaginarne il futuro.

Con la presentazione del libro “Dannati romantici. Da Gericault a Ligabue artisti tormentati tra genio, sregolatezza e follia” (Fabrizio Fabbri Editore, 2021) di Andrea Baffoni, storico e critico dell’arte esperto di futurismo, partono dunque gli incontri primaverili pievesi.

Il libro di Baffoni tratta di un viaggio nel mistero dell’impulso creativo e nella lotta con i propri demoni di sette artisti (Géricault, Vincent van Gogh, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Nicolas de Staël, Amedeo Modigliani, Mark Rothko, Antonio Ligabue) e sette vite al limite, artisti geniali e sgangherati, liberi oltre ogni cosa che divennero leggenda.

Appuntamento sabato 23 aprile, alle ore 16.45, nella Sala Lettura della Biblioteca Comunale Francesco Melosio di Città della Pieve. Dialogherà con l’Autore la libraia Maria Grazia Virgilio.

