Città della Pieve. L’Ente Sagra di Moiano dona mascherine per il paese

Da sempre uno degli obiettivi finali perseguiti dall’Ente Sagra ‘A Moiano…non solo lumache’ è quello di aiutare l’intera comunità di Moiano con donazioni o interventi tangibili. Per statuto, infatti, una parte del ricavato di ogni edizione della Sagra della lumaca viene accantonato in un ‘fondo per il paese’ da destinare per l’acquisto di materiale necessario o la realizzazione di opere utili alla collettività.

In piena emergenza sanitaria legata al diffondersi del nuovo Coronavirus riteniamo che la priorità sia quella della salute. Ecco perché l’intero consiglio direttivo dell’Ente Sagra ha deciso di utilizzare il fondo per il paese per l’acquisto di 350 mascherine protettive da donare agli abitanti di Moiano e Maranzano. Qualora ci fosse una richiesta ulteriore da parte della popolazione, saremo pronti ad acquistarne delle altre.

Un piccolo gesto concreto e solidale in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo affrontando in questo periodo. D’altra parte crediamo che mai come ora ci sia bisogno di essere uniti e sentirci comunità, proprio come durante i giorni della sagra in cui tutto il paese si ritrova per divertirsi e stare insieme.

I volontari di A.r.c.i. Moiano e della Polisportiva Moiano, le due associazioni che attualmente compongono l’Ente Sagra, stanno provvedendo proprio in questi giorni a consegnare gratuitamente, casa per casa, i primi kit contenenti le mascherine chirurgiche alle famiglie che si erano già prenotate.

Inoltre, ricordiamo che A.r.c.i. Moiano e Polisportiva Moiano hanno aderito al progetto ‘Spesa a casa’ e, con l’autorizzazione del Comune di Città della Pieve, mettono a disposizione i propri volontari per fornire il servizio di consegna a domicilio di farmaci e spesa a tutte le persone over 65 sole o che non hanno familiari vicini che possono assolvere per loro tale servizio.

Per chi ne avesse necessità può prenotare le rimanenti mascherine o richiedere il servizio ‘Spesa a casa’ contattando il numero 351.6477775.

Il consiglio direttivo Ente Sagra ‘A Moiano…non solo lumache’

