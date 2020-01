Città della Pieve. Lega Trasimeno: Valorizzazione del territorio, Sanità e sicurezza gli obiettivi per il 2020

(Comunicato stampa)

Valorizzazione del territorio, sanità e sicurezza.

Queste le tre priorità della Lega Trasimeno per il 2020. Non ci sarà

solo del lago dell’ambiente e del territorio, l’agricoltura e il turismo

all’attenzione della Lega per il nuovo anno; ma si punterà anche a nuove

proposte per la sicurezza a partire dalla richiesta alla regione Umbria

di maggiori fondi per la videosorveglianza, passando per la valutazione

della possibilità di un accordo tra i Comuni del Trasimeno per

l’istituzione di un servizio notturno di polizia municipale. Queste le

idee e i progetti per il futuro emersi durante la partecipata riunione

della sezione Lega Trasimeno, avvenuta giovedì sera al palazzo della

Corgna di Città della Pieve alla presenza del Senatore Luca Briziarelli

e di numerosi eletti e rappresentanti del territorio. All’incontro sono

stati invitati anche il padrone di casa, il sindaco di Città della

Pieve, Fausto Risini i primi cittadini di Montegabbione e Monteleone di

Orvieto, Fabio Roncella e Angelo La Rocca. “La presenza sul

territorio e il dialogo con i cittadini e gli amministratori locali è da

sempre la vera forza della Lega. Lo facevamo quando eravamo

all’opposizione – spiega il senatore Briziarelli – a maggior ragione è

importante farlo ora che siamo forza di governo in tanti Comuni e

soprattutto in Regione. Il 2019 si è chiuso con lo storico risultato che

ha visto la vittoria del centro destra in Umbria, con l’elezione a

presidente di Donatella Tesei, la vera sfida sarà ora dare ai territori

quelle risposte che da tanto tempo aspettano. Per questo primo incontro

abbiamo scelto Città della Pieve – conclude il Senatore – per la recente

vittoria di Fausto Risini con il suo progetto civico sostenuto, tra gli

altri, anche dalla Lega; e anche per la sua posizione centrale tra due

aree che riteniamo possano collaborare, quella del Trasimeno e quella

dell’alto orvietano”. Nel corso dell’incontro sono state individuate le

priorità per il nuovo anno: dalla sanità (centrale rimane il

potenziamento dei servizi in tutta l’area del Trasimeno attualmente

sotto dimensionata rispetto al numero di residenti e la questione della

riapertura del Pronto Soccorso di Città della Pieve) alla promozione del

territorio, passando per la sicurezza e la viabilità. Dal confronto dei

presenti con i sindaci è inoltre partita una importante proposta di

collaborazione che vedrà i Comuni di Città della Pieve, Monteleone di

Orvieto e Montegabbione uniti verso una promozione congiunta delle

proprio bellezze territoriali, un accordo per valorizzare le attività

culturali, storiche ed enogastronomiche in una visione d’insieme, in

un’ottica di condivisione ad ampio raggio che coinvolga l’intera Unione

del Trasimeno. Nel corso dell’incontro è stata inoltre annunciata

l’apertura di una sede della Lega al Trasimeno.

