Città della Pieve. Le città gemellate presenti all’Infioranta

Sono stati giorni di vera festa quelli che hanno visto, dal 24 al 27 di giugno l’arrivo delle due delegazioni di gemelli da Saint Cyr sur Mer e da Denzlingen. Infatti dopo due lunghi e tristi anni in cui ci siamo dovuti “fermare”, e sospendere le attività programmate come Comitato del Gemellaggio, abbiamo avuto l’idea, condivisa con l’Amministrazione comunale e con i nostri gemelli, di poter organizzare una piccola ma significativa iniziativa, durante una delle feste più importanti di Città della Pieve, quella dell’infiorata realizzata dal Terziere Casalino.

La festa non è stata scelta al caso, i fiori infatti, rappresentano la vita che rinasce dopo il lungo inverno, e quindi anche l’incontro ha significato la ripresa dopo un lungo e tragico letargo. Sono stati giorni in cui abbiamo voluto alternare momenti istituzionali in Comune discutendo su: “Il futuro dei Gemellaggi alla luce degli ultimi eventi. Idee e prospettive”, ad atri conviviali e di coinvolgimento diretto dei nostri gemelli nella realizzazione di un quadro appositamente disegnato dagli artisti del Terziere raffigurante gli stemmi delle città gemelle. Tante le foto ed i momenti di degustazione dei nostri prodotti tipici, con lo spirito che caratterizza il gemellaggio, mai così attuale in tempi cupi e difficili quali quelli che stiamo attraversando.

Dall’incontro è emersa la forte volontà di proseguire il cammino con ancora maggiore impegno ed entusiasmo con il coinvolgimento dei cittadini soprattutto dei più giovani, portando avanti tutte quelle iniziative programmate dal nostro Comitato e le altre che andremo a definire. Naturalmente tutto dentro una ovvia cornice di sicurezza rispetto ad un virus non ancora completamente debellato.

Enzo de Fabrizio

Presidente Comitato Amici del Gemellaggio

