Città della Pieve. L’arbitro Volpi regala la sua maglia ai pievesi impegnati nella lotta al Covid

L’arbitro di origini pievesi si è reso protagonista di un gesto di grande valore simbolico, a favore della sua città, alla quale ieri, incontrando il sindaco Fausto Risini, ha voluto esprimere tutta la sua personale solidarietà.

“Un gesto simbolico per dare forza a Città della Pieve ed in particolare al comparto sportivo in un periodo tra i più complicati – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale -. Un comparto che è sinonimo di prevenzione e benessere, dal punto di vista fisico e mentale. Soprattutto in età infantile e adolescenziale assume un’importanza rilevante nella formazione, prevenendo le dipendenze da alcol e droghe e trasmettendo valori di grande rilievo, quali la lealtà, il rispetto e l’amicizia. Un grande strumento di inclusione, che incoraggia anche l’incontro di culture diverse.

Purtroppo l’inaspettata pandemia ha drasticamente travolto tutti i settori della nostra società e lo sport non fa eccezione”.

Il Sindaco, per ricambiare la generosità, ha consegnato a Volpi una targa di ringraziamento a nome dell’intera comunità.

