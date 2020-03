Città della Pieve. L’aggiornamento del Comune sul “coronavirus”

(dalla pagina fb del Comune di Città della Pieve)

Cari concittadini,

ad ora non risultano altri contagi nel nostro territorio comunale in quanto i tamponi finora eseguiti hanno dato esito negativo.

Stanno continuando da parte degli organi preposti tutti i controlli e gli accertamenti sanitari necessari.

Esprimo a nome mio e di tutta l’Amministrazione la solidarietà e la vicinanza di tutta la nostra comunità alla persona colpita dal virus e a tutti coloro che, in via precauzionale, sono sottoposti a quarantena.

Siamo consapevoli della preoccupazione della popolazione, ma teniamo a ribadire che il Sindaco e tutti i suoi collaboratori sono costantemente al lavoro per garantire la sicurezza e la salute di tutti i cittadini del nostro territorio e continuiamo ad invitarvi a seguire tutti i comportamenti igienico-sanitari contenuti nel decalogo, già ampiamente diffuso, del Ministero della Salute.

Stiamo aspettando le misure contenute nel nuovo Decreto annunciato per oggi dal Presidente del Consiglio e vi informeremo appena avremo contezza delle disposizioni di contenimento e prevenzione varate.

Rimaniamo a vostra totale disposizione per qualsiasi informazione e dubbio.

Il Sindaco e la Giunta Comunale

Riguardo a Gianni Fanfano