Città della Pieve. Laboratorio di Cultura fotografica : Talk fotografico di Mimmi Moretti.

Sabato 13 novembre 2021

Ore 17:30

Presso Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve

Incontro con il fotografo Mimmi Moretti che presenta Tokyo: visione urbana

Il progetto fotografico.

Tokyo: visioni urbane propone un percorso all’interno della capitale nipponica, tra stereotipi e realtà. Il fotografo descrive, tramite le sue immagini una Tokyo frenetica ed imponente una città affollata e deserta al tempo stesso, bellissima e luminosa che racconta non una, ma infinite storie.

I temi che tocca Mimmi Moretti sono molteplici; l’incessante ritmo della metropoli, la solitudine del vivere in luoghi del genere e l’alienazione dell’individuo all’interno della folla anonima.

Il progetto, realizzato nel corso del 2018 è stato esposto al Mia Photo Fair 2021 di Milano.

Biografia Mimmi Moretti

Mimmi Moretti, il cui vero nome è Domenico, nasce a Catania nel 1966 e dopo meno di un anno si trasferisce con la famiglia a Parigi. Si forma culturalmente nella capitale francese dove inizia a scattare fotografie sin dall’infanzia e grazie a suo zio, a familiarizzare con la camera oscura. All’età di 20 anni collabora come fotografo freelance per alcune riviste. Interrompe gli studi universitari ed inizia a lavorare per una grande multinazionale tedesca che lascerà diversi anni dopo per dedicarsi ad alcune iniziative imprenditoriali nel mondo dell’e-business e della new economy. Verso la fine degli anni 90 ritrova nuovamente interesse nella fotografia ed inizia a sperimentare le prime soluzioni offerte dal digitale, soluzione che sposerà definitivamente nel 2002. È il 2014 quando espone per la prima volta in una collettiva a Londra. La fotografia rimane il suo mezzo d’espressione principale attraverso il quale sperimentare e sviluppare forme di comunicazione visiva nuove e singolari. Le sue immagini sono spesso caratterizzate da alcuni elementi chiave quali la bellezza, il rigore geometrico e l’ironia. Ama spaziare tra arti, soggetti e tematiche diverse alla continua ricerca di stili insoliti ed originali dai quali emerge spesso l’influenza degli studi umanistici.

Contact –

www.mimmimoretti.com

info@mimmimoretti.com

