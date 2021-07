(Comunicato stampa)

Città della Pieve riparte, dopo le chiusure dei mesi scorsi, “con iniziative e manifestazioni – annuncia il Comune – che possano offrire a turisti, visitatori e cittadini esperienze suggestive, accantivanti e, soprattutto, in totale sicurezza”.

Il programma, reso noto in questi giorni, varia dagli incontri culturali, nelle splendide cornici del Cortile di Palazzo Della Corgna e Piazza Gramsci, ad eventi come “Cavalli e Cavalieri”, alla sua seconda edizione dopo il gradimento riscontrato lo scorso anno; all’omaggio dedicato al poeta pievese Gaio Fratini, in occasione del centenario della sua nascita; alla “La Notte di Croma”, con vetrine, luci e spettacoli a colori, organizzata dall’Associazione Pieve Arte e Vetrine.

Per gli amanti della musica, da segnalare il concerto di Salvatore Accardo, uno dei maggiori esponenti della scuola violinistica italiana, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana. Torna altresì la V° Edizione del noto Festival Internazionale “Green Music”, che quest’anno vedrà esibirsi, tra gli altri, la “Banda della NATO”, il cui nome istituzionale è U.S. Naval Forces Europe/Allied Forces Band, l’ensamble ufficiale della Marina americana in Europa.

Tanti gli appuntamenti in calendario dedicati all’arte, tutti organizzati in location di grande impatto: già in corso al Piano Nobile di Palazzo Della Corgna, “Ripeti(a)zioni”, la personale di pittura del giovane Andrea Gallotti, visitabile fino al 18 luglio. Seguirà, dal 24 luglio al 19 settembre, “Anime Sembianti”, la collettiva d’arte di Marta Mangiabene e Fabrizio Fabbroni. Presso le Cripte del Duomo, dal 5 al 29 agosto, si potrà ammirare “A long sunday”, un’affascinante collettiva di fotografia a cura del Capitolo della Concattedrale dei Santi Gervasio e Protasio, della Delegazione FAI Trasimeno e dell’Amministrazione Comunale, mentre nella Chiesa di Sant’Anna degli Scolopi sarà esposta la mostra fotografica di Attilio Maria Navarra, “Il Volto del Palio”.

La prima iniziativa è per domani, sabato 3 luglio, alle ore 18.00 nel Cortile di Palazzo della Corgna, con “Aldo Sorci, conversazione sull’economia di oggi e di domani”, a cura di Libera Università e Comune di Città della Pieve. Alle ore 21.00, nell’Aula della Cultura della Comunità di Etica Vivente, il pianista Jonathan Ferrucci eseguirà le Variazioni di Goldberg di Johann Sebastian Bach.

A seguire, domenica 4 luglio, alle ore 17.30 nel Cortile di Palazzo della Corgna, “il Prof. Carmelo Princiotta, di fronte a Dante: esperienze poetiche novecentesche” e alle ore 18.00, in Largo della Vittoria e Via Icilio Vanni, il primo appuntamento con “Cavalli e Cavalieri” che si esibiranno in “Bianco, la poesia della danza equestre”.

