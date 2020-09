(Comunicato stampa)

Domenica 6 settembre 2020 nel cortile di Palazzo della Corgna a Città della Pieve è in programma alle 16.30 un Reading e a seguire la chiusura della mostra “Idilli Cromatici” – Omaggio a Leopardi a 200 anni dall’Infinito.

L’esposizione, inaugurata lo scorso 27 giugno, rappresenta con oltre 70 opere, tra pitture e sculture, di altrettanti brillanti artisti, italiani e stranieri, l’interpretazione del tema dell'”Idillio”. Il termine, che Leopardi riprende dai poeti alessandrini Teocrito e Mosco, indica piccoli componimenti di carattere principalmente bucolico e agreste ma può tradursi o interpretarsi, più generalmente, con “piccola scena”, intesa quale punto di sospensione e riflessione, comunemente e oggettivamente esperibile, limitato e limitante nello spazio e nel tempo, in grado di aprire alla soggettività di un animo umano particolarmente sensibile le porte di utopie – “non luoghi” – senza spazio e senza tempo.

“Idilli Cromatici”, curata da Michele Citro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha riscosso per tutta l’estate un grandissimo successo ed in occasione del suo finissage, l’Associazione Accademia Pietro Vannucci ha organizzato un’emozionante Reading con la partecipazione di Anna Buoninsegni, Maria Rita Angelucci, Sabrina Caciotto, Rosalba De Filippis, Anna Drakopoulou, Donato Loscalzo, Giulio Mazzali, Marina Palazzetti, Mirco Porzi, Antonella Sozio, Mauro Tippolotti, Barbara Bracci, Francesca Cencetti, Furio Durando, Anna Martellotti, Stefania Onidi, Ylenia Papa, Deanna Scarabattoli, Evaristo Seghetta e Federica Ziarelli.

