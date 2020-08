Città della Pieve. La comunicazione del Sindaco sul Punto di Primo Soccorso

(riceviamo e pubblichiamo)

Buongiorno concittadini,

ho ricevuto una chiamata dal Direttore Sanitario della USL1 con la quale mi ha riferito che i turni dei medici, presso il nostro Punto di Primo Soccorso, sono stati coperti.

Attualmente la direzione è fortemente impegnata nell’organizzazione della turnazione che va dal 16 agosto al 31 agosto p.v. affinchè possa continuare ad esserne garantita l’operatività notturna.

Mi ha confermato, inoltre, che da settembre non vi saranno criticità in tal senso ed il servizio si svolgerà regolarmente.



Sembrerebbe vi sia la volontà e l’impegno nel voler trovare una soluzione che risponda alle esigenze espresse a gran voce da questo territorio, a partire dal fatto che qui non c’è più nulla da tagliare ma, viceversa, da restituire.



Ora attendo, irremovibile nelle mie posizioni e fiducioso, risposte positive che riportino dignità alla mia comunità e a questo ampio bacino territoriale, finora ripetutamente deprivato e dimenticato. Se così non sarà, mi opporrò con tutte le mie forze e spero che voi, tutti voi, sarete come sempre accanto a me.

Fausto Risini

