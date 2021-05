Città della Pieve. Info Point. Al via dal 1° maggio una stagione di intensa promozione turistica

(Cittadino e Provincia) I punti chiave dell’accoglienza turistica, i luoghi d’arte e della cultura e tutto il patrimonio di Città della Pieve pronti ad accogliere, in totale sicurezza, i visitatori.

Da domani, sabato 1 maggio, al via una stagione di intensa promozione dei Musei che diventeranno protagonisti, insieme ai vicoli più caratteristici e ai panorami mozzafiato, di accattivanti Trekking Urbani al prezzo simbolico di €5,00, che includeranno la visita delle opere del Perugino, il Palazzo della Corgna, il Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi e la Cripta della Cattedrale.

Grande attenzione anche per i più piccoli, che in età compresa tra i 0 ed i 12 anni non pagheranno e avranno la possibilità di essere intrattenuti e coinvolti con mappe, quiz e kit di giochi a tema.

Il Trekking prevede 4 partenze al giorno con operatori professionisti che accompagneranno i visitatori in gruppi composti da massimo 8 partecipanti, per garantire la massima sicurezza e la godibilità del tour.

Il punto di ritrovo sarà difronte all’Info Point di piazza Matteotti, con partenze tutte le mattine alle ore 10.00 e alle 11.30 ed il pomeriggio alle ore 15.30 e alle 17.15. Dal lunedì al venerdì non è necessaria la prenotazione, mentre per il sabato e la domenica va effettuata 24h prima via mail scrivendo a info@cittadellapieve.org o tramite telefono chiamando allo 0578 298840.

Inoltre, a partire da giugno, il Trekking si arricchirà di nuove proposte esperienziali inedite, per un’offerta più ampia e mirata a regalare al turista le emozioni autentiche e personalizzate che desidera.

Riguardo a redazione