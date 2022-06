Città della Pieve. Incontro con Valentina Vannicola. L’immagine messa in scena

Sabato 11 Maggio 2022 Ore 17:30 Presso Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve Incontro con la fotografa Valentina Vannicola che racconta la sua fotografia messa in scena, dove le immagini sono spesso influenzate dalla tradizione cinematografica e letteraria.

Il talk fotografico La ricerca di Valentina Vannicola è riconducibile al genere della staged photography, la tendenza della fotografia contemporanea a presentare come reali scene costruite secondo le dinamiche proprie della cinematografia. Un appuntamento in cui verranno presentati i suoi principali lavori, sino a dare un’anticipazione del progetto di committenza che sta conducendo sul territorio di Città della Pieve per il Laboratorio di Cultura Fotografica. Un racconto sulle fasi di produzione sino all’immagine: la trasposizione del testo letterario, la pratica di ricorrere al disegno per visualizzare l’idea, il lavoro con le comunità e gli attori non professionisti, la scelta di location naturali e infine la costruzione del set.

Un lavoro orchestrato da una sapiente regia in cui l’immagine finale diviene il risultato di un lungo processo suggestivo. Biografia Valentina Vannicola Valentina Vannicola, Roma 1982, si laurea con una tesi in Filmologia presso l’Università La Sapienza di Roma e successivamente frequenta un biennio presso la Scuola Romana di fotografia. Il suo lavoro è stato esposto in diverse gallerie e musei tra cui: Museo MAXXI, Roma; Museo MAAT, Lisbona; CLB Berlin con l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Berlino; Colegio Official de Arquitectos con IIC di Madrid; Casa do Design con IIC di Lisbona; AuditoriumArte, Roma; IIC ed il Festival Head On di Sydney; Festival Circulation(s), Parigi; IIC di Melbourne; Gallery Central di Perth, Australia; La Triennale di Milano; Palazzo Ducale di Genova; Espace André Malraux Herblay, Francia; Arte Fiera Bologna; Vienna Fair; Il Bellaria Film Festival; Galleria Al Blu di Prussia, Napoli; Galleria Wuderkammern, Roma; Urban Center di Rovereto; Mia Art Fair, Milano; Fotografia Festival, Museo MACRO Testaccio, Roma; Centro italiano della fotografia d’autore, Bibbiena; Auditorium Parco della Musica, Roma; s.t. Galleria, Roma. Nel 2011 ha pubblicato con la casa editrice Postcart L’Inferno di Dante, curato da B. Cestelli Guidi, l’o

