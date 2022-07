Citta della Pieve. Inaugurazione di un’altalena promossa dal Terziere Castello e dal Laboratorio Terrarte.

(Cittadino e Provincia) . Taglio del nastro sabato p.v. per il nuovo gioco che permetterà anche ai bimbi sulla sedia a rotelle di dondolarsi e divertirsi insieme agli altri.

Un parco giochi, oltre che accessibile, deve essere inclusivo, permettendo cioè ai bambini con disabilità di giocare insieme agli altri, utilizzando le medesime attrezzature in tutta sicurezza. Si tratta di una sensibilità che fortunatamente si sta facendo strada anche a Città della Pieve, dove sabato 9 luglio 2022, presso l’area giochi del Parco della Rimembranza, alle ore 16.30, verrà inaugurata la prima altalena per bambini in carrozzina, installata grazie alla solidarietà e alla propositività del Terziere Castello, con la collaborazione dell’ Associazione Laboratorio Terrarte e del Comune di Città della Pieve.

La struttura consente ai piccoli di salire a bordo per dondolarsi in tutta sicurezza, grazie alle ringhiere che lungo i quattro lati chiudono la seduta. “Non si tratta solo di un’altalena per disabili, ma di un’altalena inclusiva – tiene a sottolineare il Sindaco Fausto Risini – in definitiva è un gioco dove anche i bambini con disabilità – fisiche o sensoriali – possano giocare in sicurezza con gli altri e dove finalmente è possibile divertirsi insieme”.

Riguardo a redazione