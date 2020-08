Città della Pieve. Inaugurata la “Passerella di San Pietro”

Oggi, 1° agosto 2020, è stata finalmente inaugurata la “passerella di S.Pietro”, un passaggio pedonale in acciaio corten che, abbracciando la Chiesa di S.Pietro, consentirà a coloro che ne usufruiranno , di evitare i pericoli connessi alla curva stradale (notoriamente pericolosa per i pedoni ) ma anche di ammirare meglio una veduta sulla Valdichiana definita “mozzafiato”. Presente un buon numero di cittadini pievesi , in perfetta tenuta antiCovid, oltre ai rappresentanti delle 3 Amministrazioni Comunali che, nel tempo, hanno progettato e portato a termine l’opera. Durante la manifestazione, una farfalla multicolore ha svolazzato sul Sagrato di S.Pietro. Si spera che sia di buon auspicio ! O .forse, potrebbe essere un messaggio subliminale di Don Perai ?

