Città della Pieve. Il saluto del sindaco Risini per la Festa della Donna

Le misure di prevenzione e contenimento del Coronavirus, in atto in questo periodo, hanno reso inevitabile l’annullamento delle iniziative in programma per celebrare, anche a Città della Pieve, la ricorrenza dell’8 marzo.

Ma riflettendo, nel profondo, questo 8 marzo “diverso”, senza conferenze, incontri pubblici, spettacoli e appuntamenti condivisi può e deve avere ancora più valore. Facendoci capire e ricordare che il rispetto per le donne non si esprime una sola volta all’anno, così come non è solo il 25 novembre, nella Giornata contro la violenza sulle donne, che siamo chiamati a condannare con fermezza ed intervenire contro quella che è, di fatto, una gravissima emergenza nazionale. Il nostro pensiero va a tutte le donne, che nelle difficoltà sanno sempre dare il meglio non solo per se stesse, ma per gli altri.

Oggi, vogliamo dedicare un ringraziamento speciale a tutte le splendide donne che sono impegnate dentro e fuori gli ospedali di tutto il mondo, i laboratori e le strutture sanitarie, a lottare per salvare vite umane in questa battaglia, talvolta mettendo a rischio la loro.

A tutte quelle donne che lottano ogni giorno per tutti noi, senza sosta e talora in condizioni disumane: medici, ricercatrici, infermiere, oss, amministrative, addette, volontarie, tutta la parte femminile della Sanità merita l’assoluta considerazione ed il ringraziamento più profondo di noi cittadini.

Auguri a tutte voi.

Il Sindaco

*nella foto di copertina Francesca Colavita e le ricercatrici assunte allo Spallanzani

(riceviamo e pubblichiamo)

Riguardo a Gianni Fanfano