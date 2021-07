Città della Pieve. Il primo evento del Mercatino del Perugino: Buon vivere e Benessere.

(Comunicato stampa)

Il Mercatino del Perugino, il primo di Città della Pieve a Chilometri Zero, oltre a proporre prodotti sani, etici e di eccellenza, ha anche l’obiettivo di veicolare la cultura della sostenibilità, dell’economia circolare e di promuovere il miglioramento della qualità di vita delle persone.

In quest’ottica, sabato pomeriggio, nella cornice del caratteristico chiostro di Palazzo Orca si è svolto il primo evento : “Buon Vivere e Benessere”, durante il quale Paola Rizzitelli, esperta di marketing e comunicazione, ha presentato il suo libro “Il Marketing del Benessere” e ci ha trasportato in quello che auspichiamo sia il futuro prossimo della nostra società: un’economia che riporti al centro la persona ed il suo “stare bene” in una visione olistica.