Città della Pieve. Il Comitato per la Salute Art.32 risponde a Burico.

Ci lascia, invece, perplessi la dichiarazione del Sindaco Matteo Burico di Castiglione del Lago circa una “più intensa interazione con la Toscana, e in particolare con gli Ospedali di Nottola e Santa Margherita, località La Fratta” riportata dal TG regionale del 27 maggio scorso. Significa ammettere che il territorio non offre servizi sanitari adeguati. E che invece di risolvere il problema con l’attuazione di una politica sanitaria efficace, che risponda alle esigenze del territorio, lo si aggira rivolgendosi altrove.

Uno dei fattori che incide sulla mobilità interregionale è la mancanza di uniformità nei LEA (Livelli essenziali di Assistenza), cioè l’insieme di prestazioni, servizi e attività che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini. In teoria, i LEA dovrebbero essere garantiti in modo equo su tutto il territorio. In pratica, non lo sono, come ampiamente evidenziato dall’emergenza Covid ( se proprio ce n’era bisogno). Esistono due tipi di mobilità interregionale: la mobilità attiva, che esprime l’indice di attrazione di una regione, e la mobilità passiva, che esprime l’indice di fuga da una Regione.

La prima è di carattere qualitativo, il paziente sceglie cioè i servizi di un’altra Regione perchè li reputa qualitativamente superiori; la seconda si riferisce al grado di efficienza, efficacia, accessibilità e disponibilità delle tipologie di prestazione (medicina territoriale, assistenza domiciliare, eccetera) di una Regione. La ragione principale della mobilità interregionale risiede pertanto nella criticità (o assenza) di servizi sanitari in un dato territorio della propria regione, o nella loro qualità inferiore.

Non sono da sottovalutare, inoltre, le implicazioni economiche. La Regione che eroga la prestazione deve essere rimborsata (sulla base di un sistema di compensazione sanitaria interregionale) dalla Regione in cui il paziente risiede. Quindi, se il paziente è assistito all’interno della Regione di residenza, le risorse economiche restano ( e sono impiegate) all’interno di quella Regione. In caso contrario, avviene una dispersione di risorse.