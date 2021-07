Città della Pieve. Il 9 Luglio apposizione di una targa in ricordo di Ada Ragnacci, uccisa dall’uomo che diceva di amarla

9 LUGLIO 1989.

Sono trascorsi 32 anni dall’uccisione di Ada Ragnacci da parte del suo compagno e ci ritroviamo a ricordarla con una grande amarezza e un profondo senso di ingiustizia e inciviltà.

I suoi figli e i suoi cari sono stati privati per sempre del suo prezioso sorriso e dei suoi abbracci, costretti a vivere della sola memoria del suo amore per loro. Così tutta la comunità Pievese, che ancora oggi prova un dolore sordo e schiacciante nel ripercorrere la storia di Ada e nel ripensare a quella morte assurda, causata proprio dall’uomo che diceva di amarla, Augusto Natali, che per “gelosia”, il 9 luglio del 1989, le sparò due colpi di fucile mentre era seduta in macchina e stava facendo manovra per entrare in garage. Il motivo? Essere tornata tardi da una festa di matrimonio.