Città della Pieve. I 3o anni del Gruppo ecologista “Il Ricccio”.

Celebrare il trentennale di un’associazione di un piccolo comune come il nostro è sempre un evento, e lo è ancor di più se si tratta di un’associazione appartenente al mondo del volontariato, come è appunto quella del Gruppo Ecologista “Il Riccio”.

Il 26 luglio 1991 nasceva a Città della Pieve, per volontà di Carmelita Taborgna e di altri cinque concittadini, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, il “ Gruppo Giovani Ecologisti” con le finalità ben note ai cittadini pievesi e racchiuse nello statuto: salvaguardia, educazione e difesa dell’ambiente, con una particolare attenzione verso il mondo dei piccoli e dei ragazzi.

Trenta anni in cui a parlare sono stati i fatti, già allora con grande lungimiranza da parte dei fondatori, vista la crescente attenzione al tema della salvaguardia della Terra, attraverso le varie fasi storiche susseguitesi, tra le quali l’attuale pandemia globale, senza mai perdere di vista gli obiettivi associativi, senza mai fermarsi ma anzi rinnovando con vigore gli impegni, cercando di farsi conoscere dai cittadini e diffondendo la cultura dell’educazione verso l’ambiente. Lo scorso 24 settembre nella Sala Grande del Piano Nobile di Palazzo Corgna si è tenuto un incontro per celebrarne il trentennale di fronte a un pubblico numeroso ma nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

La manifestazione si è aperta con il saluto del Sindaco Fausto Risini, che ha ringraziato l’Associazione per quanto fatto finora, mostrando ancora una volta la vicinanza morale e materiale che le varie Amministrazioni hanno mostrato verso “Il Riccio”. In particolare ha ricordato la collaborazione della Giunta con la scuola primaria per coinvolgere i bambini nei progetti educativi di tutela dell’ambiente. Momenti toccanti quando ha preso la parola Carmelita Taborgna, la veterana dell’Associazione, che ha ricordato alcuni momenti storici come l’atto notarile della fondazione, i “ragazzi del muretto”, le ripuliture dei boschi, i campeggi che hanno visto protagoniste intere generazioni di giovani pievesi (tra i quali colui che scrive) i numerosi soci che nel corso degli anni hanno fatto la storia dell’associazione e i bandi di concorso vinti.

Ha poi parlato Riccardo Testa, presidente uscente, colui che insieme ai recenti consiglieri ha portato l’associazione a diventare “5.0” mantenendola al passo coi tempi, pur non scostandosi mai dai pilastri su cui si fonda, rendendola protagonista di numerose iniziative ed eventi che hanno caratterizzato in maniera crescente la vita della nostra cittadina negli ultimi anni e che qui è impossibile descrivere in maniera dettagliata. Oggi grazie all’impegno dei soci le attività del Gruppo Ecologista si sono ampliate come dimostrano, per ricordarne soltanto alcuni, gli appuntamenti scientifici e culturali, la cura degli orti sinergici, la manutenzione della sentieristica, il Giardino dei Frutti riTROVAti, le giornate nelle scuole e la gestione fin dalla sua nascita del Museo di Storia Naturale e del Territorio, motivo di orgoglio e sicuramente uno tra i biglietti da visita del nostro inimitabile paese.

E’ stato poi il turno dell’attuale presidente Duilio Venturini, che con grande determinazione ha ringraziato tutti i soci, perché solo con la forza del gruppo si possono raggiungere gli obiettivi. L’evento è stato inoltre l’occasione per presentare al pubblico la nuova Cartina Escursionistica di Città della Pieve e Monteleone d’Orvieto, realizzata, in collaborazione con Ferdinando Ramondo, da uno storico socio, Giuseppe Daniele, che ha illustrato un’altra attività peculiare del gruppo, la manutenzione dei sentieri del territorio pievese.

Ha fatto seguito l’intervento del sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti, per poi passare la parola a Ornella Calderini, ricercatrice del CNR, che ha evidenziato l’importanza di un tema di stretta attualità quale la salvaguardia della biodiversità parlando della raccolta di semi del noto agronomo pievese Paolo de Simone, conservata peraltro nel sopra citato museo, per poi illustrare sinteticamente le principali banche del germoplasma del globo. La manifestazione si è conclusa con l’intervento di un’altra socia, l’infaticabile Ivonne Fuschiotto che ha presentato due libri: “I giovani raccontano il volontariato” e “Le eco-avventure di RIChI e CLOe”, che il Gruppo Ecologista “Il Riccio” ha proposto per la stampa all’editoria del Cesvol Umbria partecipando al bando “Invito a proporre”.

L’idea di scrivere “I giovani raccontano il volontariato” è nata dal desiderio della curatrice, la stessa socia insegnante oggi in pensione, di lasciare memoria delle esperienze significative sul protagonismo positivo e sul volontariato giovanile, e partendo dalla voce dei giovani degli Istituti Superiori “Italo Calvino” di Città della Pieve e “Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago, che hanno fatto parte nel corso degli anni dei Presìdi del Volontariato sorti, su proposta del Cesvol di Perugia, all’interno di detti Istituti, rappresenta una riflessione sull’importanza della peer education, sulla necessità di stimolare comportamenti e azioni propositive nelle giovani generazioni, per trasmettere esempi costruttivi e buone pratiche. “Le eco-avventure di RIChI e CLOe”, scritto da Yuri Bosetti e illustrato da Cristiana Sarchioni, è un libro per bambini sull’ambiente, piccoli racconti tra finzione e realtà. Un testo che affronta varie tematiche ambientali ed aiuta i bambini ad adottare comportamenti responsabili.

L’evento ha rappresentato un momento celebrativo di ciò che è stato fatto in trenta anni di attività, grazie all’impegno disinteressato di ogni singolo socio, all’abnegazione delle cariche direttive e anche alla vicinanza delle amministrazioni comunali susseguitesi nel corso dei decenni, dalla prima all’attuale, ben al di sopra degli ordinari doveri, considerate le difficoltà che affrontano quotidianamente gli enti locali in questo periodo storico. Ma è stata anche un’occasione per illustrare i prossimi progetti, che vedranno come sempre “Il Riccio” in prima fila tra le organizzazioni di volontariato attive nel nostro comune.

