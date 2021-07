Città della Pieve. Gianni Fanfano presidente del Terziere Castello

Buongiorno. Ieri sera il Consiglio Direttivo mi ha eletto presidente del Terziere Castello, quella parte della città che a metà del secolo scorso, diede inizio ai festeggiamenti cittadini e parrocchiali che poi sono diventati con la costituzione degli altri Terzieri, Il Palio di Città della Pieve. Un patrimonio storico, sociale ed identitario pievese, ormai riconosciuto nel mondo più qualificato delle Rievocazione Storiche. Io ho poi nominato Enrico Tassini vice presidente.

Nel ringraziare chi mi ha dato fiducia, credo che la mia elezione sia dovuta al lavoro svolto in queste settimane, insieme ad altri, per superare problemi e ricreare le condizioni per la ripresa delle attività.

Spero che sia una presidenza “levatrice”. “Levatrice” per un nuovo gruppo dirigente, giovane, che tragga le giuste lezioni ma metta anche, definitivamente, alle spalle le scorie del passato e getti le basi di una nuova semina. Una ripartenza e una nuova semina che dovranno camminare sulle gambe di tutti i sanpietrini, vecchi e nuovi. I fatti ci diranno se avremo avuto ragione.

Gianni Fanfano