Città della Pieve. Finalmente la “cittadinanza onoraria” al maestro Carlo Pedini

Il maestro Carlo Pedini ha conosciuto Città della Pieve, nel 1981, grazie ad un “corso di avviamento alla pratica corale” richiesto da Don Oscar Carbonari tramite il Comune di Città della Pieve. Da allora sono trascorsi più di quaranta anni di continua frequentazione, di instancabile lavoro e di profondo rapporto con la città. Che ha ruotato attorno alla Polifonica Pievese, ma che ha toccato quasi tutti i campi della vita cittadina. Gia negli anni novanta Carlo Pedini, ebbe il riconoscimento di “Socio Onorario” della Libera Università di Città della Pieve, per i numerosi corsi annuali tenuti su temi musicali.

Più di recente da qualche anno era stata fatta la proposta di cittadinanza onoraria seguita da una raccolta di firme. Finalmente domenica prossima l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fausto Risini, prima dell’inizio di un originale concerto consegnerà a Carlo la cittadinanza onoraria pievese. Mai riconoscimento fu più meritato.

Di seguito pubblichiamo la locandina dell’evento, la pagina wikipedia dedicata a Carlo Pedini, la nota di un portale dedicato e la foto della copertina della seconda edizione del libro scritto da Pedini “Cento anni di musica corale a Città della Pieve” edita nel 2010, con una introduzione storica di Franco Milani ed una prefazione di Raffaele Rossi. Un libro da leggere. Pagine che sono, oltre ovviamente che una storia del canto corale locale, un condensato di storia pievese, di fatti, di persone, di luoghi, di perle tratta da altre pubblicazioni, che regalano un disegno inconfondibile dell’amore di Carlo per la Pieve e della profonda sintonia che in questi decenni ha stabilito con la città e viceversa.

Gianni Fanfano

Da Wikipedia,

Carlo Pedini (Perugia, 19 giugno 1956) è un compositore italiano.

Biografia

A tredici anni si avvicina alla musica studiando prima da autodidatta e diplomandosi poi al conservatorio G. Rossini di Pesaro in musica corale e direzione di coro e al conservatorio Morlacchi di Perugia in composizione, sotto la guida di Fernando Sulpizi. Segue corsi di perfezionamento con Franco Donatoni all’Accademia Chigiana di Siena e con Salvatore Sciarrino a Città di Castello. Parallelamente, si dedica agli studi giuridici laureandosi in giurisprudenza all’Università di Perugia. Direttore Artistico della Sagra musicale umbra dal 1996 al 2003, commissiona nuovi lavori a vari compositori del nostro tempo. È stato più volte membro di giuria in concorsi musicali nazionali ed internazionali. Dal 2011 al 2016 è stato Presidente della Fondazione “Guido D’Arezzo”. Svolge attività anche nel campo delle arti visive.

La musica

Sue composizioni sono state eseguite in varie sedi in Italia e all’estero (Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Russia, Brasile, Australia, Giappone) e hanno ottenuto consensi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, quali il Concorso Nazionale “Balilla Pratella“ (Lugo, 1979), il Concorso Nazionale di Belveglio (1980), il Concorso Internazionale “G.B.Viotti” di Vercelli (1980), il Concorso Internazionale “V.Bucchi” di Roma (1981), il Premio Ancona (1981), il Concorso Internazionale per un’Opera Lirica – Anno Europeo della Musica (Osimo, 1985), il Concorso Internazionale “2 agosto” (Bologna, 1995).

Nel 1993 la Rai gli ha commissionato l’Oratorio drammatico Il Mistero Jacopone, eseguito nello stesso anno presso l’Auditorium di Torino dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e inciso nel 1995 dalla casa discografica Quadrivium.

Per il teatro ha composto cinque opere, tra le quali si ricordano Rabarbaro rabarbaro (rappresentata nel 1987 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, direttore Daniele Gatti, regia di Pippo Baudo e Beppe Macri), Così fan (quasi) tutte (Opera Incanto, 2002) e Il Miracolo (Sagra musicale umbra, 2004), le ultime due su libretto del figlio Giacomo.

Nel 2000 partecipa alla composizione della Missa Solemnis Resurrectionis, scritta a più mani con Marco Betta, Fabrizio De Rossi Re, Carlo Galante, Giovanni Sollima, Giampaolo Testoni, Marco Tutino e Paolo Ugoletti, eseguita per la prima volta in Campidoglio, in occasione del Giubileo dei Giovani il 16 agosto 2000 e replicata nelle cattedrali di Perugia e Orvieto.

Nel 2005 Il suo Requiem per coro, organo e archi è stato eseguito al Kusatsu Summer Festival in Giappone.

Nel 2007 il suo Magnificat (grande) per coro di voci bianche, e strumenti è stato eseguito al Teatro alla Scala di Milano.

Stilisticamente partito da soluzioni tecniche abbastanza materiche, gli ultimi lavori di Carlo Pedini si avvicinano alle correnti postmoderne, essendo caratterizzati da evidenti relazioni tonali che guardano al neoromanticismo, talvolta pure al minimalismo.

Dal 1986 i suoi lavori sono pubblicati dalla Sonzogno di Milano.

La letteratura

Di interessi eclettici, pubblica nel 2012 con la casa editrice romana Cavallo di Ferro il suo romanzo d’esordio, La sesta stagione, selezionato fra i finalisti alla LXVI edizione del Premio Strega[1]. Basato sulla struttura del romanzo I Buddenbrook di Thomas Mann di cui replica l’impianto riempiendolo di contenuti originali, La sesta stagione è una sorta di “esperimento di composizione” in cui l’autore ha voluto applicare le norme della composizione musicale alla creazione di un testo letterario.

Opere

Tutti i brani di Carlo Pedini sono pubblicati da Sonzogno (Milano), eccetto quelli indicati dall’asterisco (*)

Composizioni per orchestra

Composizioni per solisti, coro e orchestra

Opere liriche e balletti

Rabarbaro, rabarbaro(1982 – 1983), opera in un atto, testo di Gino Viziano (* Edipan, Roma)

Orfeo in città(1996) opera da camera in un atto, testo di Alberto Pellegrino

Un giorno qualunque(1995 – 1998) opera in un atto, testo di Gino Viziano e Carlo Pedini

Così fan (quasi) tutte(2001 – 2002) opera da camera in un atto, testo di Giacomo Pedini

Il Pranzo(2002) balletto in un atto

Il Miracolo(2004) opera da camera in un atto, testo di Giacomo Pedini

L’anima del Perugino(2004) Scena di balletto

Jago(2009) opera lirica in due atti, testo di Lucio Lironi e Carlo Pedini (da Karen Saillant & Christian Bygott)

Composizioni per coro

Super flumina Babylonis(1988) per coro a 5 voci miste

Magnificat(1997), in 2 versioni:

Magnificat (piccolo), per 7 voci femminili e campane

Magnificat (grande), per 7 voci femminili, campane, clarinetto e quartetto d’archi

Composizioni da camera

La clessidra dai chicchi di grano(1983) per chitarra (* Ricordi, Milano)

Il mattino della terza giornata(1983) per due soprani e nove strumenti, testi di Beti Jordan (* Ricordi, Milano)

Due liederda “Il mattino della terza giornata” (1983) per soprano e pianoforte, testi di Beti Jordan (* Ricordi, Milano)

L’acciarino di Weber(1983) per clarinetto (* Edipan, Roma)

Gli occhi (chiari) del tempo(1985) per clarinetto e pianoforte (* Edipan, Roma)

Una serata di esercitazioni campali delle termiti guerriere(1985 – 1996) per 5 percussionisti

Un’ipotesi di tango(1991 – 1995) per chitarra

Sonata(1995) per violino e pianoforte

La nebbia di Hietzing(1995) per clarinetto e quartetto d’archi

Sonata da camera(1996) per violino e 8 strumenti

Due interludi per Orfeo(1997) per violino, clarinetto e pianoforte

Gino ed altri angeli(1997) per soprano, flauto e pianoforte

Le strade di Torquato(1998) per 12 percussionisti

Buon Anniversario(2001) per 5 fiati e 5 archi

Vent’anni dopo(2002) per clarinetto

Canzoni profane(2003) per clarinetto e quartetto d’archi

Discografia parziale

Album

Compilation[

Riguardo a Gianni Fanfano