Città della Pieve. Festival del Teatro Artigianale.

(Comunicato stampa)

La Compagnia di Teatro Instabile un Sacco Di Versi con il patrocinio del Comune di Città della Pieve e della FITA UMBRIA presenta la 4° edizione del Festival del Teatro Artigianale che si terrà presso il Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve tra Ottobre e Novembre 2021.

La nostra manifestazione si pone molteplici scopi. Al primo posto c’è l’intenzione di promuovere un teatro amatoriale di qualità, capace di sganciarsi dalle trame banali, dagli stereotipi sociali e dall’ambientazione borghese che tutt’oggi continua a caratterizzare gli spettacoli degli amatori. Proprio per questo motivo, a partire dalla seconda edizione, la manifestazione ha preso la definizione di ‘Festival del Teatro Artigianale’ dove il termine ‘artigianale’ sta ad indicare il lavoro di persone (attori, tecnici, costumisti, registi ecc.) che non sono artisti, né professionisti del settore, ma hanno una radicata pratica teatrale che deriva da anni di esperienza, laboratori, passione, frequentazione del teatro. ‘Artigiani’ anche in senso stretto, perché non avendo molti mezzi economici a disposizione, ci ritroviamo a diventare sarti, carpentieri, scrittori, truccatori e via dicendo, rientrando nella promozione della cultura del fare. Gli spettacoli di questo Festival non possono essere definiti amatoriali, ma neanche “teatro d’arte” o “teatro di ricerca”; noi siamo artigiani: perché alcuni di questi spettacoli sono originali, scritti da chi li recita, le scenografie ed i costumi sono realizzati dagli stessi componenti delle Compagnie. Siamo arrivati a coinvolgere anche gli artigiani in senso stretto, infatti i premi delle ultime edizioni e di questa edizione sono realizzati da Lucia Roncella, ceramista di Monteleone d’Orvieto (TR).

L’evento inizierà venerdì 15 ottobre alle 21,00 con lo spettacolo “Soffiando nel vento” della Compagnia Arte&Dintorni di Gualdo Tadino, venerdì 22 ottobre sarà il turno della Compagnia Astrolampo di Pila con “Il ritorno di Casanova”; la Compagnia dell’Orto del Merlo di Cetona ci presenterà lo spettacolo “La Fila” venerdì 29 ottobre, per concludere venerdì 12 novembre con “L’apparenza inganna” di BreakfastClub & Micro Teatro Terra Marique di Marsciano.

Il 21 Novembre alle 17 la Compagnia di Teatro Instabile Un Sacco Di Versi porterà in scena lo spettacolo fuori concorso “Vagine” ed a seguire si terrà la cerimonia di premiazione.

Le Compagnie saranno giudicate da un’apposita Giuria esterna che assegnerà i premi tra i quali: Miglior Allestimento, Miglior Regia, Miglior Attore e Attrice protagonista, Migliori Scenografie. La Compagnia vincitrice del premio come Miglior Allestimento avrà l’onore di essere inserita nel Cartellone della Stagione Teatrale 2021/2022 del Teatro degli Avvaloranti.

Ci auspichiamo una grande partecipazione perché il nostro obiettivo è quello di far appassionare sempre più persone all’arte del teatro, favorendo iniziative che siamo occasione di espressione creativa e talento al servizio della Comunità e contribuendo alla crescita sociale e culturale di questo territorio, sempre guardando con interesse al confronto e al dialogo con le altre realtà.

Per info e prenotazioni E-mail unsaccodiversi@gmail.com 3392801957 – 3477800525

Facebook “Compagnia di Teatro Instabile Un Sacco Di-Versi”

Instagram “compagniaunsaccodiversi

Riguardo a antoniodellaversana