Città della Pieve. Festival Artisti di strada.

(Comunicato stampa)

In occasione de La Notte di Croma che si terrà nel centro storico di Città della Pieve il 7 agosto, la nostra associazione “Boxe&Fitness Città della Pieve A.S.D.” organizza – con il patrocinio del Comune di Città della Pieve – la prima edizione del Festival degli Artisti di Strada, offrendo uno spettacolo dal titolo “Gli Arcani Maggiori”: evento ricco di sorprese, acrobazie, misticismo, divertimento, effetti pirotecnici…Vedrete trampolieri e maghi, artisti del fuoco, cavalieri e molto altro!

Lo spettacolo è frutto del lavoro degli allievi del Corso di Acrobatica istituito nel 2019, corso aperto a tutti coloro che si vogliono avvicinare a quest’arte, in collaborazione con le Associazioni Lux Arcana, ButterflyCircus A.S.D. (organizzano corsi per ragazzi di giocoleria e danza aerea), A.S.D. Virtus e la Compagnia di Teatro Instabile Un Sacco Di Versi.

Lo spettacolo si terrà in Piazza Matteotti alle ore 22, in osservanza delle vigenti normative COVID-19 l’evento sarà svolto esclusivamente con posti a sedere preassegnati, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (per gli spettatori non conviventi) e l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di GREEN PASS.

La Boxe&Fitness è un’associazione che opera nel territorio pievese da molti anni e svolge la sua attività presso le palestre della scuola primaria e secondaria di Città della Pieve; è l’unica associazione del comprensorio Trasimeno-Orvietano a poter vantare l’affiliazione alla Federazione Pugilistica Italiana, con i propri tecnici federali di II livello Giorgio Bronco e William Scricciolo.

Oltre alla Boxe per adulti, amatoriale ed agonistica, sono organizzati Corsi per soddisfare tutte le esigenze: allenamento prepugilistico, boxe per bambini, ginnastica funzionale, Yoga (tenuto dall’insegnate qualificata Francesca Arcuri), attività motoria, acrobatica.

Per info ed iscrizioni:

William Scricciolo 333 2713668

Facebook o Instagram “Boxe&Fitness Città della Pieve”

E-mail boxeandbudoasd@gmail.com

