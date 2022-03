Città della Pieve. Festa di Primavera presso il Giardino dei Frutti riTROVAti.

(Comunicato stampa)

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Città della Pieve ed in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” organizza “La FESTA di PRIMAVERA” lunedì 21 marzo alle ore 9.30 presso il “Giardino dei Frutti riTROVAti” di fronte alla Fonte Trova a Città della Pieve.

Alla presenza del C.C.R.R. e con la partecipazione del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, Giorgia Quarto – classe 2B della Scuola Secondaria di Primo Grado, alla sua prima uscita ufficiale, del Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini e della Dirigente Scolastica, Caterina Marcucci, verrà piantato un gelso rosa, simbolo di intelligenza e passione, dono del C.C.R.R. e un nespolo comune, segno di prudenza, saggezza e pazienza, dono del Comune di Città della Pieve in ricordo delle vittime del Covid-19; si proseguirà con la tabellazione delle piante presenti nel Giardino; saranno inaugurate due panchine realizzate dal Gruppo Ecologista “Il Riccio” con il legno del leccio secolare di via Borgo di Giano, una targa ne dà testimonianza. Con il legno dello stesso leccio l’Amministrazione Comunale realizzerà, a breve, altre due panchine che saranno posizionate nello spazio perimetrale alla Rocca Perugina.

Il Giardino dei Frutti riTROVati, un frutteto comunitario realizzato dal Gruppo Ecologista “Il Riccio” nel 2015, laboratorio didattico per le scuole del territorio, è una realtà unica e di interesse per la zona, che si arricchisce, di anno in anno, in numero di piante e varietà, grazie anche alla collaborazione del Comune e del C.C.R.R.

A breve, con l’Amministrazione Comunale, vi si impianterà un giardino amico di api e farfalle, un ulteriore arricchimento, un luogo di visita e di attrazione.

Il culto del verde, l’amore ed il rispetto per l’ambiente sono principi da salvaguardare e promuovere.