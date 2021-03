(Comunicato stampa)

A Città della Pieve celebrata la Festa dell’albero con la piantumazione di un castagno nel giardino dei “Frutti riTROVAti”.

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio”, nel rispetto delle norme anticovid, ha onorato la giornata mettendo a dimora una pianta di castagno donato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” – Scuola Secondaria di Primo Grado, con la quale il “Riccio” collabora da anni.

“Le attività in presenza sono al momento impossibili – riferisce Il Riccio – ma il C.C.R.R. ha voluto, come ogni anno, contribuire al potenziamento del giardino dei “Frutti riTROVAti”. Il castagno era stato acquistato per il 21 novembre, ma per problemi contingenti non era stato possibile piantarlo prima. Grazie ragazzi per l’impegno che dimostrate, nella speranza si possa riprendere la consueta collaborazione in presenza”.

Al Giardino della Trova, per l’occasione, sono state effettuate anche operazioni di potatura e di impianto dei tutori ed è proseguita l’attività di tabellazione.

