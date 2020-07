CITTÀ DELLA PIEVE. DA LUNEDÌ 20 LUGLIO RIAPRE LA CASA DELL’ACQUA IN PIAZZALE SANT’AGOSTINO.

Si informa la cittadinanza che la riapertura delle Case dell’Acqua da parte di Umbra Acque segue un preciso programma che prevede la riapertura progressiva degli impianti più grandi (case dell’acqua con più erogatori) e di un impianto per Comune e, a seguire, tutti i restanti impianti.L’Amministrazione, inoltre, presenterà nuovamente la richiesta, per due volte bocciataci, per l’installazione di una Casa dell’Acqua anche a Ponticelli.Per leggere il comunicato: