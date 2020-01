Città della Pieve. Corso di Nordic Walking.

(Riceviamo e pubblichiamo)

Domenica 12 gennaio 2020 , alle ore 9.00, l’Equipe del Benessere ( associazione che promuove il Nordic Walking in Umbria dal 2013) terrà un corso base di Nordic Walking a Città della Pieve.

Il Nordic Walking non è una semplice passeggiata con due bastoni o “quella cosa che fanno i vecchietti con le bacchette” , ma una vera e propria disciplina sportiva, nata alla fine degli anni ’60 in Finlandia come allenamento estivo dello sci di fondo. E proprio dallo sci di fondo provengono le movenze per poter praticare correttamente questo sport.

In Italia , nel 2008, la Scuola Italiana Nordic Walking ha definito le regole e la progressione didattica per imparare a svolgere al meglio questo tipo di camminata, che altro non è che la camminata naturale con l’ausilio di due bastoncini, atti a dare una spinta propulsiva in avanti aumentando così la falcata. Per poter far propri i movimenti e soprattutto per svolgerli correttamente è necessario frequentare un corso base ed allenarsi costantemente, in modo da poter trarre da questa disciplina tutti i suoi benefici.

Quali sono questi benefici ? Il Nordic Walking è una pratica riabilitativa per chi ha subito interventi di natura ortopedica ed è consigliata a pazienti diabetici, in sovrappeso o che soffrono di malattie cardiovascolari. Può essere praticato a qualsiasi età ed è alla portata di tutti; non è necessario essere particolarmente allenati per cominciare. Il Nordic Walking è un’attività che : si svolge all’aperto (e non è cosa da poco se pensiamo alle nostra vita di tutti i giorni passata per lo più in casa, in auto o in ufficio); si pratica sia con il caldo che con il freddo (basta vestirsi nel modo giusto); mette in moto oltre il 90% della muscolatura corporea; consente di socializzare , perché quando si cammina in gruppo si chiacchiera e si fa amicizia.

Per tutti i motivi citati , il Nordic Walking è un’attività che ha anche azione antidepressiva , pertanto fa stare meglio sia nel corpo che nello spirito.

Coloro che fossero interessati a partecipare al corso base che si terrà a Città della Pieve sono pregati di contattare l’istruttore SINW Fabio Massimo Bellucci al n.tel 347 3251203 per informazioni su prenotazione e costi.

Katia Perruccio, medico ed istruttore SINW.