Città della Pieve. Coronavirus. “Quinto giorno senza nuovi casi. Momento cruciale. Domani una sanificazione”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19, NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE E SANIFICAZIONE ++

Cari concittadini,

vi comunico che è il quinto giorno consecutivo in cui non registriamo, fortunatamente, nuovi casi positivi al virus Covid-19 nel nostro territorio comunale.

Come ribadito nei giorni scorsi, siamo in un momento cruciale della battaglia e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Come comunità stiamo dimostrando grande senso di civiltà, responsabilità ed unitarietà, proteggendoci a vicenda con tenacia e silente spirito di sacrificio.

Andiamo avanti così, con forza, determinazione e rispetto delle regole.

Abbiamo ricevuto, inoltre, il nuovo modello da utilizzare per le autocertificazioni, allegato in foto, che aggiunge la dichiarazione di non essere sottoposti a quarantena e non essere risultati positivi al Covid-19 (in questi casi ricordiamo che è severamente vietato uscire dalla propria abitazione).

Attenzione dunque a ciò che fate e scrivete, perchè le dichiarazioni mendaci hanno delle serie conseguenze penali.

Vi informo che domani mattina verrà effettuata una sanificazione da parte di TSA, sia nel centro storico che nelle frazioni, con un liquido igienizzante (ipoclorito di sodio a bassa concentrazione) diluito con acqua. Questa operazione ci permette di pulire ed igienizzare strade e angoli del nostro Comune che generalmente sono più soggette ad accumulo di sporco (piccioni, defecazioni di cani ecc.).

Vi preghiamo di restare in casa e porre attenzione perchè il trattamento, effettuato tramite classica spazzatrice e nei vicoli con la pompa a mano, potrebbe causare irritazione agli occhi ed alle vie respiratore.

Fausto Risini

