Città della Pieve. Coronavirus. “Nessun nuovo caso. Tutti i servizi comunali e di volontariato attivi”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E INFORMAZIONI UTILI ++

Cari concittadini,

vi informo che, come ieri, non si registrano nuovi casi di contagio da virus Covid-19 nel nostro territorio comunale e che tutti i pievesi messi in quarantena a seguito dei primi contagi, in quanto contatti diretti di soggetti risultati positivi, tra oggi e domani, finiscono il periodo di sorveglianza. Questa buona notizia NON deve assolutamente farci abbassare la guardia, anzi, dobbiamo essere ancora più attenti e rigorosi nel rispetto delle regole affinchè questo trend positivo prosegua.

Vi comunico, con grande orgoglio che, grazie all’impegno del Comune, delle Associazioni, dei volontari della Protezione Civile, dell’Ambulatorio dei Medici di famiglia e di numerosi privati cittadini siamo riusciti a creare una rete di servizi basata sulla solidarietà e sulla forza dell’amore che ci lega come comunità. • L’Ambulatorio dei Medici di famiglia ha attivato da giorni il numero dedicato 0578 290903, oltre ai numeri personali dei singoli Medici, a cui potrete avere tutte le informazioni sanitarie di cui necessitate e richiedere le ricette.

Le ricette verranno portate direttamente in farmacia dal personale dell’Ambulatorio, nel Centro Storico la mattina ed a Moiano la sera, e le farmaciste, a quel punto, prepareranno dei pacchetti nominativi con i medicinali prescritti. I pacchetti potranno essere ritirati dai diretti interessati o da chi per loro. • Il Comune ha attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) con la Protezione Civile e coadiuva altresì l’aiuto offerto da cittadini volontari ed il numero di riferimento è 0578 291237, a cui tutti i pievesi in caso di necessità possono rivolgersi. Il servizio è attivo 12h al giorno, compresi i i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e prevede il fornire informazioni o chiarimenti e la consegna a domicilio di spesa e farmaci per tutti coloro che sono in stato di solitudine, anche in isolamento o quarantena, e che non hanno familiari e/o amici che possano provvedere a loro. • A Pò Bandino il Circolo Scubidù si è reso disponibile con consegna della spesa e dei medicinali. Per attivare il servizio potete contattare Daniele Bartolini al 347 7479490 oppure Marcello Venturini al 339 8949091. • La Pro Loco di Ponticelli si è resa disponibile per consegna della spesa e dei medicinali a tutti coloro che possano averne bisogno. Per attivare il servizio potete contattare Luca Fuccello al 332 8688679 o Paolo Fantozzi al 328 1150116. • A Moiano stanno organizzando il servizio che appena attivo vi comunicheremo. Il vostro Sindaco

